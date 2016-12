foto Ansa

11:12

- Non è finita l'emergenza acqua alta in Germania: continuano infatti anche oggi le evacuazioni in Sassonia, dove il livello dell'Elba cresce. Centinaia di persone a Dresda sono state invitate a lasciare le loro abitazioni: nel quartiere di Gohlis sono stati 660 i residenti portati in sicurezza. L'idrometro ha segnato 8,27 metri, il fiume normalmente tocca i 2.