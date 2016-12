Iran: "Bene riconquista Qusayr"

10:19 - L'Iran si è "congratulato con la nazione siriana, il governo e l'esercito per il successo delle forze armate" per la riconquista della "città strategica" di Qusayr nell'ovest della Siria. Lo riferisce l'emittente Press Tv. Teheran ha anche espresso una ferma condanna per chi agevola la fornitura di armi ai miliziani per massacrare il popolo siriano.