- Le famiglie delle vittime del massacro nella scuola elementare di Newtown, in Connecticut, stanno lottando per impedire che le immagini della scena del crimine e le registrazioni audio siano rese pubbliche come consentito dalla legge dello stato Usa. Per loro sarebbe un'ulteriore sofferenza. Il 14 dicembre 2012 Adam Lanza, 20 anni, uccise a colpi di arma da fuoco 20 bambini e 6 adulti, per poi ammazzare la madre e infine togliersi la vita.