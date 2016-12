foto Ap/Lapresse

- Per il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, non c'è "alcun dubbio" che il regime siriano di Bashar al Assad abbia utilizzato armi chimiche almeno una volta nel corso del conflitto in Siria. Lo provano i test eseguiti da un laboratorio francese. Per il ministro tutte le opzioni, inclusa quella militare, sono sul tavolo. "O decidiamo di non reagire, o reagiamo, anche in modo armato, laddove viene prodotto, e conservato il gas", aggiunge.