Nozze gay, via libera da Camera Lord inglesi

Dopo la Francia anche parte della Gran Bretagna si prepara a dire sì ai matrimoni tra coppie dello stesso sesso. Ha infatti ricevuto il via libera della Camera dei Lord la legge che introduce le nozze gay in Inghilterra e Galles. La normativa, fortemente sostenuta dal governo Cameron, aveva già avuto il via libera della Camera dei Comuni. E' stata invece respinta con 390 voti contro 148 la mozione che voleva affossare il provvedimento.

Pochi passaggi e poi i primi sì - Per poter rendere realtà i primi sì tra persone dello stesso sesso, tuttavia, mancano ancora però ancora alcuni passaggi, fra cui la terza lettura alla Camera dei Lord, e poi il "sigillo reale" che dovrà apporre la regina Elisabetta.



Nozze gay legalizzate in 14 Paesi - Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è già legale in 14 Paesi. Il primo fu, nel 2001, l'Olanda, seguita dal Belgio nel 2003, Spagna nel 2005. Mentre Germania, Finlandia, Repubblica ceca, Svizzera, Colombia e Irlanda riconoscono le unioni civili.



Grande tensione in Francia - L'ultimo Paese a legalizzare le unioni omosessuali è stato la Francia, il 18 marzo di quest'anno. Ma l'introduzione della normativa è stata accolta da dure contestazioni cui si sono contrapposte manifestazioni di gruppi favorevoli. A Parigi, alcuni giorni fa, militanti di estrema destra hanno fatto irruzione nella sede del Partito socialista. chiedendo le dimissioni del presidente Hollande. Molti anche i cortei di associazioni a difesa della famiglia tradizionale.