Femminicidio, campione di kung-fu in manette

A Bilbao, in Spagna, uno dei più noti maestri di arti marziali del Paese, Juan Carlos Aguilar, è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di una prostituta africana. L'uomo ha confessato l'uccisione di una seconda donna dopo che nella sua palestra, la Zen 4, sono stati rinvenuti resti e frammenti di ossa "presumibilmente umani" appartenenti a "uno o vari cadaveri". Secondo gli inquirenti potrebbe essere un serial killer.

La conferma è arrivata dal vice consigliere basco per la sicurezza, Jusu Zubiaga. Dai primi indizi, non si tratterebbe di un solo "femminicidio", dell'ennesimo caso di violenza di genere: il sospetto degli inquirenti è che il monaco 'shaolin' di Bilbao, di 47 anni, il primo occidentale ad accedere al grado superiore di kung-fu, tre volte campione del mondo, possa essere un serial killer.



L'uomo, arrestato domenica a Bilbao, ha confessato l'aggressione della prostituta nigeriana, ridotta in fin di vita per i colpi ricevuti, e l'uccisione di una seconda donna avvenuta la scorsa settimana. Dalle prime ore della mattina, agenti della polizia scientifica stanno effettuando rilievi nella sua palestra, alla ricerca dei resti di ulteriori possibili vittime.