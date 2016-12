Turchia, governo si scusa con gli ambientalisti

foto Afp/Youtube Correlati Scontri in Turchia, tre manifestanti morti

Gezi Park, manganellate ai passanti

Ankara, ancora scontri in strada 12:57 - Il vicepremier turco, Bulent Arinc, si è scusato a nome del governo con i giovani rimasti "vittime di violenze" a Gezi Park, a Istanbul, mentre manifestavano "in difesa dell'ambiente". Le prime proteste di Istanbul una settimana fa erano "giuste e legittime", ha detto durante una conferenza stampa, annunciando che incontrerà i rappresentanti delle associazioni che si sono mobilitate in difesa del parco. - Il vicepremier turco,, si è scusato a nome del governo con i giovani rimasti "vittime di violenze" a, a, mentre manifestavano "in difesa dell'ambiente". Le prime proteste di Istanbul una settimana fa erano "giuste e legittime", ha detto durante una conferenza stampa, annunciando che incontrerà i rappresentanti delle associazioni che si sono mobilitate in difesa del parco.

La polizia turca "ha fatto il suo lavoro" negli ultimi giorni, ma ha subito "provocazioni da parte di organizzazioni illegali", ha aggiunto Arinc, che dirige il governo in assenza del premier Recep Tayyip Erdogan, in visita nel Maghreb. Il vicepremier ha anche accusato, come Erdogan due giorni fa, il Chp, il principale partito di opposizione, di essere dietro alle manifestazioni.



Il governo conferma la marte di un manifestante - Il vicepremier turco Bulent Arinc ha confermato la morte di un manifestante nella notte ad Antiochia, annunciando un'inchiesta. Secondo l'emittente Ntv, il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate negli scontri. Fonti mediche e ong parlano di un bilancio di tre morti dall'inizio della protesta. Negli scontri che si sono verificati negli ultimi giorni in decine di città sono stati feriti 244 poliziotti e 64 manifestanti, ha aggiunto il vicepremier.



Amnesty: "Oltre 2.000 feriti da idranti e lacrimogeni" - Dal 29 maggio, oltre 2.000 persone sono rimaste ferite in diverse città della Turchia, quando la polizia ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni contro i manifestanti. E' il bilancio fornito da Amnesty International in base a quanto riportato dall'Associazione medica turca. In particolare 1500 persone sono rimaste ferite a Istanbul, 414 ad Ankara, e 420 a Smirne. L'Associazione medica turca ha dichiarato che la maggior parte delle lesioni sono state causate dall'uso di idranti e lacrimogeni.



"Lacrimogeni al pronto soccorso" - La polizia turca ha sparato, nei giorni scorsi, gas lacrimogeni persino all'ingresso del pronto soccorso di piazza Taksim, dove venivano portati i dimostranti feriti negli scontri di Istanbul. Lo denuncia Amnesty International in un appello al premier turco Recep Tayyp Erdogan a porre fine alle violenze sui manifestanti. L'appello può essere firmato sul sito www.amnesty.it. Amnesty International condanna l'ampio uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti pacifici. Alcuni video - ricorda l'organizzazione per i diritti umani - hanno filmato la polizia mentre spara deliberatamente lacrimogeni contro i manifestanti.



Emma Bonino: "Inaccettabile l'uso sproporzionato della forza" - "L'uso sproporzionato della forza da parte della polizia non può essere una risposta accettabile alle proteste": così il ministro degli Esteri, Emma Bonino, sottolineando che il diritto a manifestare pacificamente "è un pilastro irrinunciabile della democrazia, come lo sono il pluralismo e la tolleranza".