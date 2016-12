foto Ansa

10:56

- "Ci sono fondati motivi di ritenere che quantità limitate di sostanze tossiche siano state utilizzate" in quattro attacchi in Siria. Lo afferma la Commissione Onu di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani nel Paese mediorientale, nel rapporto presentato a Ginevra. "Crimini di guerra e contro l'umanità sono diventati una realtà quotidiana" in Siria, sostiene inoltre la Commissione che documenta negli ultimi 5 mesi anche 17 possibili massacri.