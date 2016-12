foto SportMediaset

08:56

- Oscar Pistorius è arrivato al tribunale di Pretoria, dove questa mattina si aprirà il processo a suo carico, per l'uccisione della fidanzata, la modella Reeva Steenkamp, avvenuta la notte di San Valentino. L'atleta paralimpico ha sempre sostenuto di aver ucciso la fidanzata dopo averla scambiata per un ladro, introdottosi di notte in casa.