05:52

- Sale a tre il numero delle vittime degli scontri in Turchia a una settimana dall'inizio dei disordini per difendere Gezi Park, minacciato dalla costruzione di un centro commerciale. La nuova vittima, Abdullah Comert, è un ragazzo di 22 anni deceduto in ospedale dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco durante scontri nel sud della Turchia al confine con la Siria. Lo ha annunciato l'emittente turca Ntv.