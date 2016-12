foto Ap/Lapresse

02:00

- Nel caso di un nuovo fallimento nel dialogo tra israeliani e palestinesi "molto probabilmente non ci saranno più altre possibilità per la pace in Medio Oriente". Lo afferma il segretario di Stato americano, John Kerry. "Non possiamo lasciare che le divisioni del passato prendano in ostaggio il futuro", ha aggiunto il capo della diplomazia Usa, rilanciando la proposta di due Stati, israeliano e palestinese.