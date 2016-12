foto Ap/Lapresse

- Il governo libico ha deciso di rafforzare la sicurezza nel turbolento Sud del Paese. Per questo ha deciso di impiegare, oltre ai soldati, anche gli ex ribelli che, nel 2011, si batterono contro il regime di Muammar Gheddafi. L'annuncio è stato dato dal primo ministro, Ali Zeidan, che ha garantito l'avvio di queste misure. Per incentivare i militari, Zeidan ha garantito sino a 1.200 dollari.