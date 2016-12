foto Ap/Lapresse

17:00

- Almeno 26 persone sono rimaste uccise in un bombardamento missilistico compiuto dal regime siriano nei pressi di Aleppo. Nel bilancio ancora provvisorio delle vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. Lo riferiscono attivisti citati dall'Osservatorio siriano per i diritti umani in Siria (Ondus).