foto Ap/Lapresse

13:35

- "L'Europa è pronta ad aiutare Austria, Repubblica Ceca, e Germania, duramente colpite dal maltempo e dalle inondazioni con le risorse del fondo Ue per la solidarietà". Lo ha affermato il commissario Ue alle Politiche regionali, Johannes Hahn. "In questa fase - ha precisato - i Paesi non hanno fatto domanda, ma hanno dieci settimane per formularla e crediamo che tale domanda verrà sicuramente accolta".