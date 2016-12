foto Afp

- Uno dei manifestanti feriti gravemente negli scontri degli ultimi giorni in Turchia, Ethem Sarisuluk, è in stato di morte cerebrale. Lo ha annunciato il segretario della Fondazione turca per i diritti umani, Metin Bakkalci: "I medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale". Sarisuluk era stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa durante una delle manifestazioni svoltesi ad Ankara.