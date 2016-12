Texas, uomo ucciso da uno sciame di api

foto Ap/Lapresse 12:18 - Un uomo, Larry Goodwin, è morto in Texas dopo essere stato attaccato da uno sciame d'api. La vittima stava guidando il suo trattore in un campo a Moody, circa 30 minuti a sud di Waco, quando è stata travolta da oltre 40mila api africanizzate, note come "api assassine". Secondo quanto ricostruito da alcuni esperti, Goodwin avrebbe accidentalmente colpito un palo che ospitava un alveare. Grave una donna che è intervenuta per aiutarlo. - Un uomo, Larry Goodwin, è morto in Texas dopo essere stato attaccato da uno sciame d'api. La vittima stava guidando il suo trattore in un campo a Moody, circa 30 minuti a sud di Waco, quando è stata travolta da oltre 40mila api africanizzate, note come "api assassine". Secondo quanto ricostruito da alcuni esperti, Goodwin avrebbe accidentalmente colpito un palo che ospitava un alveare. Grave una donna che è intervenuta per aiutarlo.

Dopo essere stato travolto dallo sciame, l'uomo avrebbe provato a fuggire verso casa e poi a difendersi con una canna che utilizzava per irrigare il giardino. Tutto però è stato inutile e i soccorritori non hanno potuto far altro che dichiararlo morto sul posto. Per fronteggiare le api è intervenuto uno specialista che ha distrutto l'alveare.