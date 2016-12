Rogo al macello dei polli, 112 morti in Cina

foto Reuters

- Almeno 112 persone sono morte e 54 sono rimaste ferite in Cina in un incendio in una macelleria di polli. Il rogo si è sviluppato in un'azienda di Dehui, nel Nord-Est del Paese nella provincia di Jilin, ed è stato causato da un corto circuito. Le autorità temono che il bilancio possa aumentare, perché dei 300 lavoratori che in quel momento si trovavano nella struttura non è ancora chiaro quanti siano ancora intrappolati tra le fiamme.