foto Afp

23:35

- In Turchia la protesta contro il premier Erdogan, calato il buio, è diventata sonora. Il centro di Istanbul, Ankara e Smirne è stato invaso da migliaia di automobilisti, con la mano schiacciata sul clacson, che esprimono così la protesta anti-governativa. Sui balconi di molte case e per le strade in molti sbattono le pentole per unirsi alla richiesta dei manifestanti di Taksim e Kizilai di dimissioni del capo del governo.