Maltempo in Europa centrale: 9 vittime

Il maltempo semina morte in Europa centrale 16:43 - Si aggrava il bilancio dell'ondata di maltempo che sta colpendo l'Europa centro orientale: nella Repubblica Ceca si registrano 5 vittime, due in Germania e una in Svizzera; un morto e due dispersi in Austria. La situazione peggiore è a Praga, dove il fiume Moldava è straripato in alcun punti, in particolare nel centro storico. Decine di persone sono state evacuate anche da un ospedale. Danubio e Reno già esondati in vari punti.

Repubblica Ceca - Oltre ai 3 morti e ai 3 dispersi, decine di persone sono state evacuate a Praga e otto fermate della metropolitana sono state chiuse. Il comune della capitale ceca sta costruendo barriere ed evacuando i malati da un ospedale del centro. Evacuati anche alcuni animali dello zoo che fu duramente colpito dalle alluvioni del 2002. Lo stato di allarme è stato decretato in sei regioni su 14 della Repubblica Ceca. L'acqua alta è prevista anche sull'Elba a Usti nell'ovest.



Svizzera - La persona deceduta nel cantone di San Gallo è un uomo di 72 anni, travolto dalla piena di un fiume.



Danubio e Reno esondati - I grandi fiumi Danubio e Reno sono già esondati in vari punti. In Germania il Danubio, ingrossato dalle piogge torrenziali e dall'affluente Inn, ha inondato il centro storico di Passau, nel sudest del Paese al confine con l'Austria, mentre situazioni allarmanti di inondazioni vengono segnalate a Chemnitz, Rosenheim e Tubinga. A Reutlingen due persone risultano disperse, e l'esercito sta intervenendo in alcune delle zone piu' direttamente minacciate dall'acqua alta. Tanti gli smottamenti e le frane, che hanno costretto alla chiusura di vari tratti stradali e autostradali. Anche i festeggiamenti a Monaco di Baviera per la storica "triplete" del Bayern (campionato, coppa di Germania, Champions League) si sono svolti nel pomeriggio sotto una pioggia torrenziale. La circolazione ferroviaria è stata interrotta su alcune linee.



Austria - Oltre ad una vittima e a due persone disperse, le autorità hanno riferito anche che più di 300 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni minacciate dai fiumi in piena. Lo stato di allerta èstato decretato in gran parte delle province occidentali del Vorarlberg, del Tirolo e di Salisburgo, così come nella provincia dell'Alta Austria. Le Ferrovie Federali Austriache hanno annunciato che il traffico ferroviario è stato interrotto a causa di frane in molte parti delle province di Salisburgo e del Tirolo. Parte della strada che dall'Austria porta verso la Svizzera à stata chiusa, così come molte strade in varie regioni dell'Austria. A Linz, nel nord del Paese, il Danubio è in piena e i vigili del fuoco hanno chiuso al traffico diverse zone della città.



L'Europa pronta ad aiutare i Paesi colpiti - "L'Europa è pronta ad aiutare Austria, Repubblica Ceca, e Germania, duramente colpite dal maltempo e dalle inondazioni con le risorse del fondo Ue per la solidarietà". Lo ha affermato il commissario Ue alle Politiche regionali, Johannes Hahn. "In questa fase - ha precisato - i Paesi non hanno fatto domanda, ma hanno dieci settimane per formularla e crediamo che tale domanda verrà sicuramente accolta".