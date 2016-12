foto Ansa

17:40

- In seguito agli scontri di sabato in Turchia e alle proteste che stanno proseguendo anche domenica, la Farnesina invita "i connazionali a prestare la massima prudenza, evitando di recarsi in zone soggette a manifestazioni, in particolare nelle città di Istanbul e Ankara". E' quanto scritto nell'ultimo avviso del sito Viaggiare Sicuri. Restano invariati i consigli di evitare viaggi nelle aree vicino ai confini con la Siria, l'Iraq e l'Iran.