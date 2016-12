foto Ansa

13:52

- E' allarme maltempo nell'Europa centrale colpita da un'insolita ondata di piogge per questo periodo dell'anno: in Germania il Danubio è a rischio esondazione. L'allerta è stata lanciata anche in Austria e Svizzera. A preoccupare sono inoltre i livelli dei fiumi Reno e Neckar, che continuano a crescere, mentre i meteorologi prevedono piogge anche nei prossimi giorni.