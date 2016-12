foto Da video

13:25

- Ci sarebbero diversi morti dopo gli scontri avvenuti nella notte nella valle della Bekaa, in Libano, tra combattenti di Hezbollah e ribelli siriani. A riferirlo sono fonti della sicurezza libanese. Sarebbero stati i siriani a lanciare l'attacco contro il villaggio di Baalbek, a circa due chilometri dal confine. Si ipotizza che si tratti di una rappresaglia per la partecipazione di Hezbollah alla battaglia di Qusayr in Siria.