foto Ap/Lapresse

13:02

- La corte costituzione egiziana ha giudicato incostituzionale la legge elettorale per la camera alta, il consiglio consultivo, e i criteri per la formazione dell'assemblea costituente che ha redatto la costituzione. L'assemblea del popolo, cioè la camera bassa, era già stata sciolta lo scorso giugno in virtù di una sentenza analoga.