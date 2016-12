Cleveland, adotta cane del suo aguzzino

foto Dal Web Correlati Cleveland, la camera delle torture 08:29 - Gina DeJesus è stata una delle ragazze tenute prigioniere a Cleveland da Ariel Castro, il mostro che ha abusato di loro per anni. Gina, ora 23enne, ha subito e sofferto le angherie del proprio aguzzino per oltre 10 anni. Unico amico, se così si può dire, uno dei cagnolini di Castro, che ora, in prigione, non può accudire. Così ha deciso di "adottarlo" e prendersene cura. - Gina DeJesus è stata una delle ragazze tenute prigioniere a Cleveland da Ariel Castro, il mostro che ha abusato di loro per anni. Gina, ora 23enne, ha subito e sofferto le angherie del proprio aguzzino per oltre 10 anni. Unico amico, se così si può dire, uno dei cagnolini di Castro, che ora, in prigione, non può accudire. Così ha deciso di "adottarlo" e prendersene cura.

Dei tre cagnolini di Castro, che peraltro venivano usati per ricattare le giovani sequestrate, togliendo loro la compagnia degli animali, solo Lola sarà adottata. La richiesta fatta alle giovani ha visto solo la DeJesus aderire, ma per un animale. Troppo forte, forse il dolore associato al ricordo della prigionia, per le altre ragazze.



Gina ha detto sì, forse riconoscente alla cagnetta Lola per quei pochi momenti di felicità, oscurati da anni di torture psicologiche e abusi sessuali.