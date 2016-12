foto Afp

18:56

- Almeno 7mila persone sono scese in piazza a Francoforte per il secondo giorno di proteste contro capitalismo e finanza. La manifestazione è stata organizzata da Blockupy, incrocio di Black bloc e Occupy. La marcia, inizialmente pacifica, è poi degenerata in scontri con la polizia. Fra i manifestanti - che ieri hanno bloccato per diverso tempo la sede della Bce - molti cartelli con gli slogan "Fate l'amore, non la guerra" e "Fmi fuori dalla Grecia".