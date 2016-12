Merlino: "Strauss-Khan tentò di abusare di me"

- Dominique Strauss Khan tentò di abusare di me: "Mi spinse violentemente contro un muro e tentò di baciarmi. Gli mollai un potente ceffone e mi divincolai con fatica". Myrta Merlino ricostruisce così in un'intervista al programma tv di Klaus Davi su You Tube l'episodio che risale alla fine degli anni '90.

La giornalista di La7 ha rivelato che l'allora ministro delle finanze francese (poi direttore generale del Fmi, costretto alle dimissioni per lo scandalo sessuale con una cameriera in un albergo di New York) cercò di molestarla in occasione di un'intervista che aveva organizzato in un albergo di Davos. L'appuntamento era "al bar del suo albergo" nella città svizzera ma quando "arrivai con il mio operatore mi arrivò un piattino d'argento con sopra un bigliettino che diceva che il Ministro mi aspettava nella sua suite", racconta la Merlino.

"Salii con l'operatore, bussai alla porta e Strauss-Khann mi aprì in vestaglia. Mi disse di lasciare l'operatore fuori per concordare prima l'intervista, quindi entrai un po' titubante e mi sedetti sulla poltrona", continua. "C'era una grande coppa di champagne e lui cominciò a fare una conversazione del tutto estranea alla nostra intervista. Cominciò spudoratamente a farmi la corte, dicendomi che adorava le giornaliste". A quel punto mi alzai e lui "mi spinse violentemente contro un muro e cercò di baciarmi". La giornalista non ha voluto denunciare l'episodio per evitare il clamore.