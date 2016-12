Belgio, si libera di 56 tatuaggi dal viso

foto Afp 22:28 - Dopo quattro anni e innumerevoli sedute di laser, Kimberley Vlaeminck, la ragazza che nel 2009 divenne celebre per essersi fatta tatuare 56 stelline blu sul viso, ha ora ritrovato il suo volto e il sorriso, dopo una lunga depressione. Si è infatti da poco conclusa la dolorosa terapia che la ragazza, oggi 22enne, ha dovuto seguire per "ripulirsi" dai tatuaggi voluti quando aveva 18 anni. - Dopo quattro anni e innumerevoli sedute di laser, Kimberley Vlaeminck, la ragazza che nel 2009 divenne celebre per essersi fatta tatuare 56 stelline blu sul viso, ha ora ritrovato il suo volto e il sorriso, dopo una lunga depressione. Si è infatti da poco conclusa la dolorosa terapia che la ragazza, oggi 22enne, ha dovuto seguire per "ripulirsi" dai tatuaggi voluti quando aveva 18 anni.

Da 3 a 56 stelline - Quella mattina di giugno 2009, sull'onda dell'entusiasmo si era voluta fare un tatuaggio sul volto. Dovevano ufficialmente essere 3 stelline, ma all'uscita del negozio di tattoo di Courtrai, cittadina belga di frontiera con la Francia, ne aveva un'intera costellazione: 56, tutte blu. Uno shock da cui non si è più ripresa, che le ha provocato depressione, problemi personali, giornate di isolamento e solitudine in casa senza più il coraggio di uscire. Sul web e sui social network come Facebook, in sole 48 ore erano nati gruppi di fan e denigratori.



Nove dolorosissime sedute di laser - Oggi, dopo 4 anni, 9 lunghe sedute laser e quasi 2.500 euro di spesa, le 56 stelle non deturpano più la parte sinistra del suo viso. "Dopo le prime sedute piangevo dal dolore, era come avere migliaia di aghi piantati nella pelle", racconta la giovane, che ora ha 22 anni. "Ho ancora paura quando mi guardo allo specchio", racconta. Ma quando esce di casa ha la certezza di essersi lasciata l'incubo dietro le spalle: "Nessuno mi riconosce più e ho anche trovato un lavoro da cameriera". E anche un fidanzato.



Tatuatore sul banco degli imputati - Sul banco degli imputati è andato il tatuatore Rouslan Toumaniantz, l'autore delle stelle (anche lui tatuato dalla testa ai piedi e con piercing su labbra, naso e orecchie). E' accusato di aver approfittato della ragazza. Ma, da allora, Toumaniantz fa firmare una liberatoria ai clienti dove specifica il tipo di tatuaggio richiesto.