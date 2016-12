foto Ap/Lapresse

08:28

- Anche dopo il salvataggio non c'è pace per "Baby 59", finito nel wc e salvato dai vigili del fuoco in un tubo di scarico in Cina. Dopo la riconsegna del piccolo alla donna, secondo la quale il piccolo era caduto nel water per un incidente, è spuntato il presunto padre, un funzionario di polizia. Chiamato in causa dalla madre, con la quale ha avuto una breve relazione, ha chiesto l'esame del Dna per accertare la partenità.