Tornado su Oklahoma City, nove morti

Oklahoma, tornado rade al suolo una cittadina 17:27 - Diversi tornado si sono abbattuti sull'area di Oklahoma City provocando la morte di almeno nove persone (tra le quali una madre e due bambini) e il ferimento di altre 75. Migliaia di automobilisti sono rimasti intrappolati su alcune delle arterie principali dell'area, mentre le autorità hanno dato ordine di abbandonare le auto e di mettersi al riparo. L'ondata di maltempo si sta ora spostando verso il Missouri. - Diversi tornado si sono abbattuti sull'area di Oklahoma City provocando la morte di almeno nove persone (tra le quali una madre e due bambini) e il ferimento di altre 75. Migliaia di automobilisti sono rimasti intrappolati su alcune delle arterie principali dell'area, mentre le autorità hanno dato ordine di abbandonare le auto e di mettersi al riparo. L'ondata di maltempo si sta ora spostando verso il Missouri.

Due vittime stavano viaggiando su un Suv capovoltosi improvvisamente per la furia del vento; la speranza, spiegano le autorità, è che il bilancio non si aggravi. Tra le aree colpite anche il sobborgo di Moore, devastato dal tornado del 20 Maggio che uccise 24 persone, tra cui 9 bambini.



La situazione più critica è ora sulle strade, con decine di incidenti e migliaia di automobilisti rimasti intrappolati sulle principale arterie che circondano Oklahoma City. Parecchie vetture, sferzate dal vento e colpite dai detriti trasportati dalla tempesta, si sono ribaltate, paralizzando il traffico. "E' una situazione da incubo", fa sapere la polizia stradale, che ha invitato tutti gli automobilisti ad abbandonare le proprie vetture e a cercare un rifugio.



In tutto il Midwest sono oltre 190mila le persone rimaste senza corrente elettrica. A causa della forte pioggia molte sono anche le inondazioni, che nelle ultime ore hanno provocato tre vittime in Arkansas.