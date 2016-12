foto Ap/Lapresse

- Almeno 34 ribelli e tre soldati sono rimasti uccisi in diversi scontri avvenuti nel Nord-ovest del Pakistan nel corso di un'operazione condotta dall'esercito contro i talebani. Fonti giornalistiche indipendenti non hanno potuto confermare questo bilancio. Gli scontri si sono verificati vicino ai villaggi di Para Chamkani e di Maidan, non lontano dal confine afghano, un'area roccaforte dei talebani.