- Potrebbe essere canadese la terza vittima occidentale uccisa in Siria nel corso di un attacco delle truppe di Bashar al Assad contro i ribelli. Le due vittime identificate sono una americana e un britannico. Il ministero degli Esteri di Ottawa sta quindi indagando per appurare se sono vere le voci diffuse da alcuni media, tra cui il britannico The Guardian, secondo cui la terza persona rimasta uccisa sarebbe proprio un cittadino canadese.