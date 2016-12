foto Ansa

01:00

- Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha avuto un colloquio telefonico col premier israeliano, Benjamin Natanyahu, con il presidente palestinese, Abu Mazen. In particolare, è stata affrontata la questione delle colonie israeliane. Kerry ha ribadito il disappunto degli Stati Uniti per la politica israeliana di espansione. delle colonie che - ribadisce il Dipartimento di Stato - rischia di vanificare tutti gli sforzi per la pace".