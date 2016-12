foto Ap/Lapresse

16:20

- Il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) ha deciso di chiudere, almeno temporaneamente, la sede operativa di Jalalabad, in Afghanistan, attaccata mercoledì da un gruppo armato che ha causato un morto e alcuni feriti. Lo ha detto il portavoce del Cicr a Kabul, Abdul Haseeb Rahimi. "Al momento - ha aggiunto - stiamo rivedendo la situazione in altre parti dell'Afghanistan, per verificare la sicurezza di azione per i nostri operatori".