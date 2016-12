foto Reuters

06:21

- Un membro del Comitato per la pace (organizzazione anti-talebana) è stato ucciso in un attentato a Peshawar (Pakistan nord-occidentale). Lo riferisce DawnNews Tv. Per l'emittente una bomba attivata a distanza è esplosa mentre Nadeem Khan stava uscendo di casa nell'area di Budh Berh uccidendolo sul colpo. Nessuno ha rivendicato l'attacco anche se, data la sua attività, vi sono pochi dubbi che la responsabilità sia da attribuirsi ai talebani.