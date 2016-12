foto Ap/Lapresse

02:00

- Il governo birmano e i ribelli Kachin, attivi nel Nord, hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco provvisorio. Lo ha riferito un negoziatore. Le due parti, che si sono incontrate per la prima volta all'interno del Paese dalla ripresa dei combattimenti nel 2011, hanno firmato un piano in sette punti che prevede, tra l'altro, "lo stop ai combattimenti".