- "Se sentirò che il mio popolo mi vuole, non esiterò". Lo ha detto, in un'intervista alla tv Al Manar dell'Hezbollah libanese, il presidente siriano Bashar al Assad in merito alla possibilità di ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2014. Assad ha promesso che la Siria risponderà con una rappresaglia a ogni nuovo raid israeliano, dopo i tre avvenuti dall'inizio dell'anno.