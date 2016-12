foto Ap/Lapresse

01:02

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, da ieri in viaggio ufficiale in Brasile, ha visitato una favela di Rio de Janeiro. La baraccopoli scelta è stata Santa Marta, nel quartiere di Botafogo, la prima ad essere "pacificata" dalle forze dell'ordine nel 2008 e in parte tolta ai narcotrafficanti. "La qualità di vita di queste aree dipende molto dall'unione dei suoi abitanti", ha commentato Biden.