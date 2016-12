foto Ap/Lapresse

21:38

- Il presidente siriano Bashar al Assad ha minacciato che "l'incendio nel Paese può propagarsi al Libano". "Il Libano - ha detto Assad in un'intervista tv - è riuscito a proteggersi dalla crisi siriana? No. Se c'è un incendio nella casa del vicino, si propaga anche a casa mia". Ogni accordo che dovesse essere raggiunto con l'opposizione per una soluzione politica del conflitto dovrà essere sottoposto "a un referendum", ha poi spiegato Assad.