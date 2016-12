foto Ansa

19:36

- Angela Merkel esprime una considerazione positiva sugli sforzi fatti dall'Italia per risanare i conti e uscire dalla crisi. In Europa ci sono Paesi come l'Italia o la Grecia che hanno effettuato "riforme massicce", che sono "andate in profondità", afferma la cancelliera tedesca, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con il presidente francese, François Hollande.