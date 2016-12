Femen Tunisia, Amina resta in carcere

foto Sito ufficiale Correlati Bruxelles, Femen a seno nudo per Amina

- Amina Tyler resta in carcere. Lo ha deciso il giudice istruttore del processo contro l'attivista tunisina, avanzando nuove accuse di comportamento immorale e profanazione di un cimitero. Il giudice di Kairouan ha aggiunto che la ragazza sarà interrogata il 5 giugno. Amina è stata arrestata per avere scritto "Femen" sul muro di un cimitero e per il possesso di una bomboletta di gas lacrimogeno. La giovane aveva postato in Facebook foto a seno nudo.