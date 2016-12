Usa, lettera di minacce a Barack Obama

foto Ufficio stampa Correlati New York, lettere alla ricina inviate al sindaco

18:50 - L'Fbi ha intercettato una lettera sospetta indirizzata al presidente Barack Obama che potrebbe contenere ricina, potente sostanza velenosa letale per l'uomo. La missiva sembrerebbe essere collegata a quelle inviate al sindaco di New York, Michael Bloomberg. Nelle buste compare anche questa minaccia: "Il contenuto di questa lettera non è nulla rispetto a quello che ho pianificato contro di voi".

La conferma dell'invio di una lettera sospetta a Obama è arrivata dal Secret Service: "Il servizio di ispezione postale - ha spiegato un portavoce - ha intercettato una missiva indirizzata alla Casa Bianca simile a quelle precedentemente inviate al sindaco di New York, Michael Bloomberg". "La lettera, ha aggiunto, è stata ora messa nelle mani degli esperti di antiterrorismo dell'Fbi per le analisi e le indagini del caso".



Le due lettere inviate a Bloomberg, riportano alcuni media americani, hanno il bollo del centro di smistamento postale di Shrevbeport, in Lousiana, dove transita tutta la posta proveniente, oltre che dalla stessa Louisiana, dal Texas e dall'Arkansas. Stando a fonti investigative, le missive potrebbero essere legate all'impegno del sindaco di New York e del presidente americano nella lotta alla diffusione delle armi da fuoco.