Assad: "Arrivati i missili dalla Russia"

Siria, missili schierati contro Tel Aviv 08:47 - La Siria ha ricevuto la prima consegna dei missili russi anti-aerei S-300. Lo afferma il presidente siriano, Bashar Al Assad, in una intervista all'emittente tv libanese Al Manar di Hezbollah, precisando che "un'altra fornitura arriverà presto". Ieri la Ue aveva deciso di non rinnovare l'embargo sulle armi agli insorti siriani, provocando l'ira di Mosca e Damasco.

Ieri il quotidiano israeliano Haaretz aveva pubblicato una dichiarazione del consigliere alla sicurezza nazionale Yaakov Amidror che, incontrando a porte chiuse i 27 ambasciatori europei in Israele, avrebbe detto che lo Stato ebraico agirà in modo "da prevenire che i missili S-300 russi diventino operativi sul suolo siriano".



Intanto il capo militare dell'esercito libero siriano, il generale Selim Idriss, ha accusato i combattenti di Hezbollah di "invadere" la Siria. In un'intervista alla Bbc, il capo della principale organizzazione che raggruppa i ribelli sul campo afferma che sono oltre 7mila i combattenti del movimento sciita libanese che prendono parte agli attacchi a Qusayr, la città siriana dove da settimane infuriano i combattimenti.