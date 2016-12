foto Ap/Lapresse

- Diverse centinaia di militanti del partito neonazista Alba dorata hanno sfilato in corteo ieri sera per le strade di Atene per commemorare il 450esimo anniversario della caduta di Costantinopoli e dell'Impero bizantino (29 maggio 1453). I militanti, che portavano torce, bandiere greche e emblemi del partito, hanno gridato slogan ultranazionalisti: "Sangue, onore, Alba dorata", "La Grecia appartiene ai greci".