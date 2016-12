New York, lettere alla ricina inviate al sindaco

foto Ap/Lapresse 01:00 - Tracce di ricina, potente sostanza velenosa letale per l'uomo, sono state trovate in alcune lettere inviate al sindaco di New York, Michael Bloomberg. Lo afferma la polizia, secondo la Cnn. Stando a fonti investigative, le missive potrebbero essere legate all'impegno di Bloomberg nella lotta alla diffusione di armi da fuoco. - Tracce di ricina, potente sostanza velenosa letale per l'uomo, sono state trovate in alcune lettere inviate al sindaco di New York, Michael Bloomberg. Lo afferma la polizia, secondo la Cnn. Stando a fonti investigative, le missive potrebbero essere legate all'impegno di Bloomberg nella lotta alla diffusione di armi da fuoco.

La presenza di ricina all'interno delle buste inviate al miliardario sindaco newyorkese - spiega la polizia - è stata rilevata in una serie di test preliminari e dovrà ora essere confermata attraverso ulteriori esami.



La prima missiva sarebbe arrivata venerdì negli uffici di New York del sindaco. La seconda è stata invece recapitata domenica a Washington nella sede dell'associazione no-profit di cui è presidente Bloomberg. Associazione che riunisce tutti i primi cittadini americani favorevoli a una stretta e a maggiori controlli sulla vendita di armi da fuoco.



Le prime persone che hanno aperto le lettere non avrebbero mostrato alcun sintomo d'avvelenamento, al contrario degli esperti della polizia che hanno effettuato i primi esami approfonditi e che ora sono sotto osservazione. L'Fbi e l'Antiterrorismo hanno aperto un'inchiesta, volta anche ad accertare se ci sia un collegamento con altri recenti episodi.



Torna dunque l'incubo delle lettere contenenti veleno. Lo scorso mese, dopo l'attentato di Boston, alcune missive furono inviate sia ad alcuni senatori in prima linea nella battaglia contro le armi da fuoco, sia al presidente Barack Obama. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 ci fu invece il caso dell'ondata di lettere all'antrace spedite a diversi parlamentari e giornalisti e che provocò 5 morti.