foto Ansa

14:22

- Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha condannato l'ex leader dei croati di Bosnia, Jadranko Prlic, a 25 anni di reclusione. Prlic è stato riconosciuto colpevole di reati contro l'umanità e, in particolare, di pulizia etnica per il ruolo svolto nella deportazione e altri reati compiuti ai danni dei musulmani bosniaci.