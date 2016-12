foto Ap/Lapresse

07:48

- Il fotografo italiano Fabio Polenghi fu ucciso da un proiettile in dotazione all'esercito thailandese, sparato da uno dei militari impegnati nel blitz contro le "camicie rosse", il 19 maggio 2010. Lo ha stabilito un tribunale di Bangkok, con un verdetto che conferma la validità del teorema della famiglia, ma non menziona in modo specifico nessun responsabile.