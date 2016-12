foto Ufficio stampa

- Il presidente americano, Barack Obama, ha chiesto al Pentagono di mettere a punto piani per una possibile "no fly zone" da imporre in Siria. Lo riporta il "The Daily Beast", citando alcune fonti dell'amministrazione, secondo le quali la Casa Bianca starebbe ancora valutando se fornire armi a gruppi dell'opposizione siriana e ragionando di un pieno riconoscimento formale della coalizione dell'opposizione.