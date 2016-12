foto Ap/Lapresse

00:34

- Un treno merci è deragliato vicino Baltimora, in Maryland. Almeno 12 vagoni si sono capovolti, causando una forte esplosione e la conseguente chiusura dell'autostrada US Route 40. Al momento si conta un ferito grave. Fra i dodici vagoni che si sono capovolti ce n'è uno con un carico di clorato di sodio, materiale considerato "pericoloso" dal Dipartimento dei Trasporti americano, anche se al momento non si registrano fughe tossiche.