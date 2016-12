foto Ap/Lapresse

22:40

- Ha preso il via dalla base russa di Baikonur, nel Kazakhstan, la missione "Volare", la prima di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Sulla navetta Soyuz, che è stata lanciata alle 22.31, ora italiana, c'è anche l'astronauta italiano Luca Parmitano. Per sei mesi Parmitano resterà in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale e in 166 giorni eseguirà 20 esperimenti.