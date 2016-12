foto Reuters

18:31

- Un morto e cinque feriti: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella contea di Concho, in Texas. Ad aprire il fuoco un marine 23enne, Esteban Smith, che è stato poi ucciso dalla polizia. All'interno della vettura del giovane, ricercato per essere interrogato in relazione ad un omicidio avvenuto a Jacksonville, sono stati trovati un fucile d'assalto, una pistola e centinaia di munizioni.